Holme gikk av for et par uker siden etter ni år som sjef for Direktoratet for kulturminneforvaltning, også kalt Riksantikvaren.

Mange la merke til den noe hjelpeløse stillingsannonsen for å finne hans etterfølger. Klima- og miljødepartementet søkte etter «Riksantikvar hos Riksantikvaren», og ordet «ledelse» forekom fem ganger i den seks setninger lange annonsen. For øvrig var det tynt med faglig innhold.