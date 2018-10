Laura Lippmann med stilsikker hyllest til det klassiske kriminelle pasjonsdramaet

At bøker bygger på bøker, er en kjent sak. Og kanskje finnes det bare et visst antall kjernefortellinger som hver enkelt forfatter etter beste evne forsøker å sette sitt individuelle stempel på.

Prisbelønte og meritterte Laura Lippmann gjør i alle fall lite for å skjule at hun står i takknemlighetsgjeld til den litterære noir-sjangerens rufsete, og i moralsk forstand, ambivalente landskap. Særlig James M. Cain, mannen bak The Postman Always Rings Twice og Double Indemnity (minneverdig filmatisert av Billy Wilder i 1944), fremhever seg som en innlysende inspirasjonskilde.