«Jeg vil komme inn der med et smell, jeg vil sjokkere jentene og forhåpentligvis harve over en av dem», skriver Henrik Elvejord Borg i Text on the beach – Blodprinsens dagbok fra Ex on the Beach.

Når «Realitygudene» stiger ned fra TV-skjermen og inn i bøkenes verden for første gang, får vi svaret på spørsmålet ingen egentlig hadde stilt seg: «Egner reality-TV seg i bokform?»