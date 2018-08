– Om du spør om jeg ville tegnet Muhammed, er svaret nei. Omkostningene er for store.

Marvin Halleraker har tegnet for dagsaviser i rundt 30 år, men også skrevet bøker og musikk. Boken om tegnerlivet hans, Satiriker med helvetesangst, er blitt møtt med svært gode anmeldelser.

Nå skal Halleraker bli fast tegner for Aftenposten samtidig som han fortsetter å jobbe for Bergens Tidende.

– «Fryktelig spennende» er vel ordene som best oppsummerer det jeg føler. Jeg gleder meg til å begynne i Aftenposten, og samtidig er det litt skremmende, sier Halleraker.

Behov for å bevege seg videre

De voldelige protestene etter Muhammed-karikaturene i Jyllands-Posten og terrorangrepet på den satiriske ukeavisen Charlie Hebdo har gjort tegneryrket farlig.

– Det er klart jeg ble skremt etter angrepet på Charlie Hebdo. Man vet ikke hva enkeltpersoner kan finne på, og det er ubehagelig. Likevel kan man få behov for å bevege seg videre, sier Halleraker.

– Jeg føler meg fri selv om oppdragsgiver selvfølgelig kan komme med innspill. Jeg gjør min greie, punktum.

Marvin Halleraker

Selv mener han innstramningen av ytringsfriheten i Russland, Tyrkia og i USA, der en kollega har fått sparken på grunn av Trump-satire, er viktig i disse dager.

– Det er lett å finne materiale for en satirisk tegner nå for tiden. Det er mye ufrivillig komikk, men også skremmende tendenser i samfunnet i dag, sier Halleraker.

Gode tider for satire

– Vi er stolte over å få vise frem Marvin til våre lesere. Marvin har en unik strek og et særegent blikk. Han demonstrerer jevnlig at en tegning kan si mer enn 1000 ord, sier politisk redaktør Trine Eilertsen.

Selv om han bruker tegning som virkemiddel, oppfatter Halleraker seg som en kommentator eller journalist.

– Jeg baserer tegningene mine på vurderinger, slik også kommentatorer gjør. Når jeg tegner, tar jeg et skritt til siden, jeg blander ikke inn personlige følelser, sier han.

Ellen Lande Gossner

Halleraker går til jobben med forventning:

– Det blir spennende med nye medarbeidere og lesere. Jeg har tegnet for Aftenposten før, men bare sporadisk. Jeg har et minne om en lørdagssak jeg skulle illustrere en gang der jeg ikke fikk til noe. Så jeg har litt prestasjonsangst.

Aftenpostens avistegner gjennom mange år, Inge Grødum, vil tegne som før.