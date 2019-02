Inne i kinolobbyen sto krisepsykologer parat hvis noen i publikum trengte hjelp. Det var duket for premieren på Leaving Neverland, og HBO visste at de satt på filmatisk dynamitt.

Strømmetjenestens nye dokumentar om Michael Jackson og hans angivelige seksuelle misbruk av to mindreårige gutter, har skapt sterke reaksjoner. Før premieren hadde Michael Jackson-fans varslet at de ville møte opp i hopetall for å demonstrere utenfor kinoen. Sikkerheten var derfor skjerpet, men demonstrantene uteble.