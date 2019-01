Mattis i Tarjei Vesaas’ roman Fuglane er annerledes – og han skjønner det utmerket godt selv. Han takler ikke gårdsarbeid og er utilstrekkelig i alle sosiale sammenhenger.

Mattis skjønner instinktivt at rugdetrekket over huset er et endetidstegn, mens han undrende ser på at søsteren Hege blir både gråere og mer deprimert for hver dag som går. Da Hege blir forelsket i skogsmannen Jørgen, er Mattis allerede på full fart mot undergangen.