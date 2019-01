The Academy Awards – bedre kjent som Oscar – er en av de mest prestisjefylte filmprisene som deles ut i USA. Årets utdeling er den 71 i rekken. Selve utdelingen finner sted 24. februar i en glamorøs seremoni i Dolby Theatre i Hollywood.

Overraskende i år er at Alfonso Cuaróns Roma er nominert i to beste film-kategorier: beste ikke-engelskspråklige film og beste film. Roma er også med i kampen om beste regi. To av filmens skuespillere er nominert: Yalitza Aparicio og Marina de Tavira. Det er første gang en Netflix-film er nominert til Oscar.

Vanligvis blir superheltfilmer nominert i de tekniske kategoriene, men i år er Black Panther med i kampen om den prestisjefylte kategorien beste film. Det er første gang en superheltfilm er nominert i denne kategorien. Andre filmer nominert i kategorien beste film er forhåndsfavorittene The Favourite og A Star Is Born.

At en superheltfilm endelig blir nominert er et pluss, men i kategorien beste regi består nominasjonslisten av kun menn. Mange forventet at Debra Granik skulle bli nominert for Leave no trace, men hennes navn uteble.

De to filmene med flest nominasjoner er Roma og The Favourite, som begge er nominert i 10 kategorier hver.

Her er noen av de nominerte:

Beste film:

Beste skuespiller:

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Beste skuespiller:

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Beste regi:

Spike Lee, BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski, Cold War

Giorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Beste birolle:

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Beste birolle:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Beste animasjonsfilm:

Incredibles 2, Brad Bird

Isle of Dogs, Wes Anderson

Mirai, Mamoru Hosoda

Ralph Breaks the Internet, Rich Moore, Phil Johnston

Spider-Man: Into the Spider-Verse, Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Best ikke-engelskspråklige film:

Capernaum (Libanon)

Cold War (Polen)

Never Look Away (Tyskland)

Roma (Mexico)

Shoplifters (Japan)

Beste originalmusikk

BlacKkKlansman, Terence Blanchard

Black Panther, Ludwig Goransson

If Beale Street Could Talk, Nicholas Britell

Isle of Dogs, Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns, Marc Shaiman, Scott Wittman

Beste klipp:

BlacKkKlansman, Barry Alexander Brown

Bohemian Rhapsody, John Ottman

Green Book, Patrick J. Don Vito

The Favourite, Yorgos Mavropsaridis

Vice, Hank Corwin

Beste dokumentar:

Free Solo, Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Hale County This Morning, This Evening, RaMell Ross

Minding the Gap, Bing Liu

Of Fathers and Sons, Talal Derki

RBG, Betsy West, Julie Cohen