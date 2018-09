The Phantom of the Opera: Verdt å vente på i 32 år

Selv om det i visse kretser er moderne å mislike musikaler generelt og Lloyd Webbers musikk spesielt, skal man være bra sur (eller ekskluderende) for å mistrives med The Phantom of the Opera.

Dette storslagne melodramaet om en vansiret, ensom og genial mann som bor under Parisoperaen og som er besatt av den unge sangerinnen Christine Daae, rommer det aller meste av teatermagi. Derunder fallende lysekroner, tåkelagte underjordiske innsjøer, hypnotiserende romantiske melodier, dragende seksualitet, mord og fortvilet kjærlighet.