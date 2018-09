Satellittelefon, signalpistol, rifle og snøscooter er utstyr de færreste norske avisredaktører har behov for i sitt daglige yrke. Det har derimot Hilde Kristin Røsvik, redaktør på tredje året i verdens nordligste og kanskje mest eksotiske avis på 78 grader nord.

– Før jeg søkte ble jeg fortalt at dette var Norges mest spennende redaktørjobb, og det har det jo vist seg å være. Her på Svalbard jobber vi i brytningen av å være både lokalavis, regionavis, riksavis og et internasjonalt møtepunkt, sier 55-åringen.