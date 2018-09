Hvordan reagerer vi hvis vi trues av et virus som kan utrydde millioner av mennesker? Vil vi være solidariske med de svakeste i samfunnet?

Det er spørsmålene som Hanne-Vibeke Holst (59) stiller i den ferske romanen Som pesten. Bokens tema er utbruddet av et av verdens mest fryktede sykdomsscenarioer: Et ukontrollert virus som sprer seg over store geografiske områder.