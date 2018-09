Planene for nytt regjeringskvartal nedjusteres

Planene for nytt regjeringskvartal ble lagt fem på en pressekonferanse fredag.

Planene innebærer blant annet fortsatt at Y-blokken rives. En foreløpig idé er at Picasso-verket Fiskerne, som pryder Y-blokken, blir brukt som en front på et nytt bygg som peker nedover mot Youngstorget. Dette er ikke avgjort, men kunsten skal tas vare på og vises for folk også i fremtiden.

Høyblokken skal være innflytningsklar i 2024.

– Det blir et levende, trivelig og bilfritt område. Det nye regjeringskvartalet skal bli en del av hovedstaden som folk vil ha glede av å besøke, enten du bor i Oslo eller er på besøk, sier statsminister Erna Solberg (H).

På presentasjonen stilte Solberg sammen med finansminister Siv Jensen (Frp), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Team Urbis/Statsbygg

Lavere og mindre

Det blir 1000 færre arbeidsplasser enn det som opprinnelig var tenkt i kvartalet. Størrelsen blir 15.000 kvadratmeter mindre enn først planlagt, og bygningene blir lavere. Totalt skal det bli plass til 4700 ansatte.

Etter arkitektkonkurranse ble det i september i fjor klart at det er prosjektgruppen Team Urbis med sitt prosjekt «Adapt» som skal få utforme det nye regjeringskvartalet, men flere stortingsrepresentanter har krevd omkamper om høyde og volum.

Fakta: Det nye regjeringskvartalet Det ble store skader i regjeringskvartalet i Oslo i terrorangrepet 22. juli 2011.

Etter arkitektkonkurranse ble det i november i fjor klart at det er prosjektgruppen Team Urbis med sitt prosjekt «Adapt» som skal få utforme det nye regjeringskvartalet.

Flere stortingsrepresentanter har krevd omkamper om høyde og volum.

I et nytt skisseprosjekt nedjusterer regjeringene planene.

Alle departementene, med unntak av Forsvarsdepartementet, skal samles i det nye kvartalet

Det planlegges plass til 4700 ansatte. Det er betydelig færre enn det første anslaget, som var 5700

Høyblokken skal rehabiliteres først. Statsministerens kontor og Justis- og beredskapsdepartementet blir blant de første til å flytte inn.

Bygg D skal bygges mellom Høyblokken og Møllergata 19. Her skal Utenriksdepartementet flytte inn.

Byggestart for Bygg D, Høyblokken og Møllergata 19 er i 2020. Innflytting skal etter planen skje i 2024.

Bygningene skal kjøles og varmes med sjøvann for å redusere energibruken og gi mer klimavennlige bygg, og de bygges etter strenge miljøkrav. Kilde: NTB

Alle utenom Forsvarsdepartementet skal inn

Bakgrunnen for reduksjonen er først og fremst avbyråkratisering.

– Etter mange år med vekst i antall ansatte i departementene, ser vi at vår politikk for forenkling og avbyråkratisering har virket. Vi har rett og slett ikke behov for like mange arbeidsplasser i tiden fremover, sier finansminister Siv Jensen.

Enkelte støttefunksjoner skal dessuten ligge utenfor regjeringskvartalet. Avgjørelsen om at alle departementene, unntatt Forsvarsdepartementet, skal samles i det nye kvartalet, ligger imidlertid fast.

– Det som har vært viktig er å få et bygg som passer bedre inn i byen. Med mindre bygningsvolum, lavere bygg og flere muligheter for åpen gjennomstrømming er dette en bedre løsning for byen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Han forteller at det har vært diskusjoner om bevaring av Y-blokken, men at man må og skal følge det konseptet som er bestemt og som det er enighet om i Regjeringen.

Runde på runde med debatt

Etter planen skal rivingen av bygget R4 og tilstøtende Møllergata 17 starte nå i oktober. Klarsignal til dette ble gitt av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i juni.

Med steile fronter har debatten om det nye regjeringskvartalet allerede pågått i mange år. Spesielt har størrelsen på vinnerforslaget «Adapt» fra prosjektgruppen Team Urbis og rivingen av den såkalte Y-blokken skapt høylytt krangling.

Politikerne i Oslo har også gått sammen i sin frykt for at det nye området blir et «dødt byrom». Et bredt flertall i bystyret, bestående av Arbeiderpartiet, Venstre, MDG, Rødt, SV og KrF, har rette krass kritikk mot Regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Budskapet var krystallklart: Lytt til oss! Lytt til Oslo!