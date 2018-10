Mandag kveld vant Deeyah Khan sin andre Emmy-pris i New York for dokumentaren filmen «White Right: Meeting The Enemy», som hun filmet under opptøyene i Charlottesville i USA i 2017.

«Hun møter nynazister og hvite nasjonalister ansikt til ansikt og er på Amerikas største og mest voldelige ytre-høyre-samling i de seneste årene,» står det om hennes prisvinnende dokumentar.