Johannes Anyuru kommer med en slagkraftig advarsel fra fremtiden

Johannes Anyuru

De kommer til å drukne i sine mødres tårer

Oversatt av Håvard Syvertsen

Forlaget Press

Det finnes vel ingen menneskelig følelse som er lettere å utnytte politisk enn redselen.

Redselen gjør oss irrasjonelle, den får oss til å kaste grunnleggende humanistiske prinsipper over bord. Den lager en revne i oss, slik at våre aller verste sider kommer til syne. Ingenting er mer uutholdelig enn å være redd.

Frykt som virkemiddel

Johannes Anyurus seneste roman er en ualminnelig tankevekkende fortelling om nettopp dette, om hvordan frykten kan brukes til å skape splittelse og sivilisatorisk kollaps. Eller som det heter i en scene der den ene av bokens to fortellere, en mannlig muslimsk svensk forfatter, spør en kamerat:

«Ser du aldri på dem [barna dine] og lurer på om de vil kunne leve livet sitt her?»

«Fordi de er muslimer?»

«Fordi mennesker er redde, og fordi de til slutt kommer til å gjøre hva som helst for å slippe å være det.»

De kommer til å drukne i sine mødres tårer, som i fjor ble belønnet med den høythengende Augustprisen, er både en realistisk samtidsfortelling og en skrekkinngytende fremtidsvisjon.

Fremmed og gjenkjennelig

Som alle gode dystopier henter boken sin styrke fra beskrivelser av et samfunn som nok virker fremmed, men som samtidig har sterke innslag av noe hjemlig, noe kjent. Det ligger snublende nært å sammenligne med HBOs TV-versjon av Margaret Atwoods roman The Handmaid’s Tale.

Men hos Anyuru er det selve svenskheten slaget står om. Med klare paralleller til attentatet mot Charlie Hebdo, åpner boken med å fortelle om tre muslimske tenåringer som slår til mot tegneserieforretningen Hondos i Göteborg, der en kontroversiell karikaturtegner skal delta i en samtale.

Av de tre er det bare den ene, jenta som hadde i oppgave å filme angrepet, som overlever. Da vi møter henne igjen, befinner hun seg på en psykiatrisk sikkerhetsavdeling. Hun er overbevist om at hun er en utsending fra fremtiden, et fascistisk Sverige hun vil avverge virkeliggjøringen av:

«Jeg skriver til deg som ennå ikke vet at galskapen alltid blir normal, til slutt, og det normale blir galskap.»

I jentas forestillingsverden, som kommer direkte til uttrykk i tekster hun overleverer til bokens forfatter-forteller, krever det svenske samfunnet absolutt lojalitet. Om man nekter å underskrive kontrakten man årlig blir forelagt, blir man betraktet som Sverige-fiende og plassert i en interneringsleir kalt Kaningården.

Dype skygger

I Håvard Syvertsens oversettelse står Anyurus roman frem som en formbevisst, rik og gåtefull tekst, der fremtiden kaster dype skygger over nåtiden. Samtidig har forfatteren presisjonsnivået og finfølelsen som skal til for å unngå å bli tatt til inntekt for ekstremisme av noe slag: Groteske handlinger er groteske handlinger, uansett hvem de er begått av.

De kommer til å drukne i sine mødres tårer er en bok som på den ene siden gir en lyst til å hente frem de aller største honnørordene. Samtidig har romanen en type kraft som suger meningen ut av superlativene, slik bare betydelig litteratur er i stand til å gjøre. Den slags bøker må man bare lese.