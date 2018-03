Noe av det mest fascinerende med ballett er hvor tydelig den bærer historien med seg. Fra teknikk til format og musikk, båndene til balletthistorien er nesten alltid en fremtredende del av et verk – selv et kliss nytt verk.

Vårens Mesteraften-program understreker dette med tre forholdsvis moderne stykker som alle knytter sterke bånd på tvers av generasjoner og sjangre.

Resultatet er en forestilling som får publikum til å reflektere over tidens gang, og hvordan samtidens forventninger forandrer seg fra øyeblikk til øyeblikk.

Fakta: Mesteraften: Kylián, Forsythe og Øyen Nasjonalballetten Jirí Kylián: Tigerlily (1994) William Forsythe: In The Middle, Somewhat Elevated (1987) Alan Lucien Øyen: Timelapse (2015) Premiere i Den norske opera og ballett 15. mars 2018. Spilles frem til 12. april.

Feil er ikke et alternativ

Det beste eksemplet er William Forsythes In The Middle, Somewhat Elevated, skapt for Operaballetten i Paris i 1987. Stykket ble et vannskille i balletthistorien, der den lot dansen ta steget over fra «de skjønne kunster» til ekstremsport. I dag er sjokkeffekten mindre, men verket er likevel slående.

Med tungindustriell skrapmetallmusikk og hardt lys rett ovenfra presses danserne til det ytterste. I midten, noe hevet over bakken, henger en klase forgylte kirsebær. Armer og ben (tåspiss for kvinnene) skjærer lynraskt gjennom luften med ekstrem presisjon, liksom i gjentatte forsøk på å transcendere dansens muligheter. Særlig i duettene kan man se hvor vanskelig dette er. Danserne kaster seg rundt i alle retninger og har kun brøkdeler av et sekund til å ta imot hverandre.

Feilsteg er ikke et alternativ.

Les også:

Et typisk elsk-eller-hat-stykke, hvor de som elsker det vil finne kvaliteten i det brutale, prestasjonsjagende uttrykket, og de som hater det vil savne en sjelfullhet som ofte finnes i mer emosjonelt sympatiske stykker.

Uansett er dette en moderne klassiker som Nasjonalballetten gjennomfører med elektrisk energi.

Fra wunderkind til mester

Alan Lucien Øyen har lenge vært en wunderkind i miljøet – både som danser, koreograf, regissør og tekstforfatter. Med denne forestillingen er han opphøyet til mester, og det er ingen grunn til å protestere.

Timelapse fra 2015 er abstrahert danseteater, der en forteller (Øyen selv enkelte av kveldene) resiterer et slags narrativ, bestående av refleksjoner og sitater rundt tid, nostalgi og død. Sånt kan fort bli klamt, men Øyen har et talent for inkluderende åpenhet og gir oss en følelse av at han bare «sier det rett ut». Slik unngår Timelapse å fremstå uforståelig mystisk. Danserne flyter ut og inn på scenen som ser ut som innsiden av en stor trekasse, og illustrerer fortellerens ord, noen ganger med stilisert klassisk ballett, andre ganger med friere improvisasjon.

Det er nostalgisk uten å være sentimentalt, høykulturelt vakkert og likevel folkelig.

Med referanser fra popkulturen og et nikk til to nylig avdøde personligheter, fysikeren Stephen Hawking og komponisten Johánn Johánnsson, er dette dans for vår tid, dans for dagens mennesker.

Erik Berg

Ikke akkurat balsam for sjelen

Noe fjernere fra denne tidstematikken er åpningsstykket, Jirí Kyliáns Tiger Lily – et dramatisk, angstfullt og litt hakkete verk som skiller seg noe fra den estetiske tilfredsstillende stilen som ellers kjennetegner Kylián. Stykket er en kommentar laget til Piet Mondrians 100-årsmarkering, og er en utforsking av hvor vanskelig det faktisk er for mennesker å lage helt rette linjer med kroppen. Danserne utfører det med innbitt kraft, det fysisk fascinerende og emosjonelt dirrende.

Samlet er vårens Mesteraften en mørk affære som mangler store synkrone hakeslepp-partier og «balsam for sjelen»-effekter. I stedet er det et dypdykk i den moderne ballettens råskap og smerte – svært givende, for den som liker sånt.