Olaug Nilssen

Tung tids tale

Roman, Det Norske Samlaget

Bytting, åndssvak og barn med spesielle behov: Norsk litteratur er rik på skikkelser med ulike former for funksjonshemning. Fra eventyrene til Elling kan litteraturhistorien speile vår språkbruk og forståelse.

Sigrid Undset og Gabriel Scott var pionérene i kampen for «avvikeres» verdighet. De ti siste årene har en rekke foreldre skrevet bøker om sine funksjonshemmede barn, med Syngja av Lars Amund Vaage som et høydepunkt.

Fremdeles tabubelagt

Det er i grunnen kommet såpass mange titler at man kanskje kunne tro at dette motivet nå er tømt for tabuer.

Men nei, funksjonshemninger er fremdeles et minefelt, slår det meg under lesningen av romanen Tung tids tale.

Hittil har de fleste foreldre anstrengt seg for å gi et forsonlig bilde av det syke barnet. Olaug Nilssen derimot skildrer en smerte som er så skamfull og så fysisk at jeg blir skjelven. Hovedpersonen i Tung tids tale er rett og slett et voldsoffer. Hun er moren som blir slått og bitt av sin egen autistiske sønn.

Uløselig dilemma

Hvordan skildre en slik terrortilstand uten å ramme barnet? Denne romanens store dilemma blir ikke mindre av at den åpenbart speiler en virkelig familie. Hovedpersonen heter Olaug, sønnen Daniel. Virkelighetens Daniel vil aldri være i stand til å svare for seg.

Olaug Nilssen forsøker aldri å fortrenge dette uløselige dilemmaet, snarere ligger forfatterens egen tvil tykt utenpå teksten.

Nilssen tar flere strukturelle valg som etter mitt syn skaper både åpenhet og diskresjon. Hun stiler hele fortellingen til sønnen («du»). I prinsippet skal ingenting foregå bak ryggen hans. Samtidig forsøker hun å beskytte barnet ved å skyve det bakover i persongalleriet. Sønnen er nennsomt tegnet som en ukontrollert skikkelse, en utløsende faktor for morens raseri.

Radikale voldsepisoder

Moren blir altså hovedperson og brennpunkt i Tung tids tale. Ved å velge romanformen skaffer Nilssen seg spillerom for følelser det ville være nærmest umulig å uttrykke i saklige formater. Utvilsomt er det voldsepisodene som utgjør denne bokens mest sentrale og radikale passasjer:

«Lenge visste eg ikkje kva eg skulle gjere når du slo meg og beit meg. Du slo meg. Eg sa nei og flytta handa di roleg tilbake. Du slo meg. Eg sa nei og flytta handa di roleg tilbake. Du slo meg. Eg sa nei og flytta handa di roleg tilbake. Du slo meg, eg brølte. Du beit meg, eg banka i veggen».

Ujevn litterær kvalitet

Slike partier gjør både sterkt inntrykk og har markante litterære kvaliteter. De gir også en følelse av hvor viktig denne boken kan være for foreldre med tilsvarende krevende liv.

Andre partier fremkaller fremdeles sympatien, men mangler den litterære styrken. Første halvdel av boken har tidvis en pedagogisk undertone og handler om hvordan foreldrene søker å skape forståelse for familiens situasjon hos et spekter av psykologer og fagetater.

Som leser føler man seg nærmest som en av alle disse instansene som skal få forklart hvordan alt henger sammen. Eksempelvis virker denne samtalen mellom foreldrene ganske kunstig fordi forfatterens intensjon egentlig er å opplyse leseren:

«Han spør om det er han eg er sur på, men det er det jo ikkje, eg seier at eg er sur fordi vi framleis står på venteliste for dei femti døgna. Ja, seier han og legg til at ein ikkje skulle tru det var lov å gjere vedtak, men likevel setje oss på venteliste.»

For mye av en dagbok

Dagbokstrukturen trekker i samme retning. Kapitlene har kalendariske overskrifter av typen «Siste måndag og tysdag før jul» og «Tredje torsdag i mai». Overskriftene viser til en søknadsprosess som er viktig for familien, men et tamt plott for romanen.

Tung tids tale har også partier som skildrer et hektisk familieliv på en ganske så vanlig måte. Den mangler det kunstneriske overskuddet Nilssen hadde i skuespillet Stort og stygt (2013). Der kunne forfatteren blande galgenhumor og fortvilelse – ofte i en og samme scene. Hun skildret frykten for avviket og foreldres utmattelse, men alltid med satirisk blikk på moderne småbarnsliv.

Krig mot byråkrati og indre demoner

I Tung tids tale er det mer av en krig som utspiller seg, mot byråkrati og indre demoner. Men der menneskene sto sammen i Halldis Moren Vesaas’ berømte krigsdikt med samme tittel («Det heiter ikkje: Eg – no lenger. / Heretter heiter det: Vi»), møter man hos Nilssen en hardt prøvet familie som ofte står alene. På sitt beste bruker Olaug Nilssen kunstnerisk kløkt og frihet til å skildre denne ensomheten. Da blir Tung tids tale til rystende og viktig litteratur.