Norway Cup sendte over 60 søknader for å ha samme arrangement for 46. gang

– I dag er det svært tidkrevende for arrangører å slåss mot kommunens byråkrati, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, som blant annet drifter Ekeberg Idrettshall.

Mange etater skal i spill når kulturelle arrangement skal gå av stabelen. Politi, brannvesen, Utdanningsetaten for leie av soveplasser, Bymiljøetaten, osv. Selv om det i år var 46. gang at Norway Cup ble arrangert i Oslo, måtte de sende over 60 søknader til ulike etater i kommunen.

Ifølge Brekke er det ikke opplagt at etatene yter service.

– Norway Cup har i det minste ressurser til dette arbeidet. Verre er det for mange andre kulturarrangører uten den samme erfaringen, sier han.

Ikke enkelt

Flere arrangører opplever ikke å få gjennomført initiativene sine fordi Oslos byråkrati er for kronglete. Dette til tross for at de fleste partier ønsker å styrke kulturtilbudet og frivilligheten. Mange vet ikke hvem de skal kontakte eller hvor de skal begynne.

– Vi får mange telefoner fra våre lokale foreninger om at de sliter med å finne lokaler. Vi vet om seks skoler i Oslo som leier ut lokaler til barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er ganske få med tanke på at det er 184 kommunale skoler i Oslo, sier Sara Hauge i Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser.

Hun kjenner til frivillige ungdommer som har gitt opp sine arrangementer fordi de ikke har funnet store nok lokaler som er billig å leie.

Barne- og ungdomsfrivilligheten trenger et enklere system å forholde seg til, for eksempel et digitalt bookingsystem, mener hun.

– Barn og unge får for lite igjen av kommunen for den frivillige innsatsen de gjør, sier hun.

Martin Nielsen, konsertsjef i Live Nation, savner raskere svar og flere alternative konsertarenaer.

– Coldplay skulle vært i Norge i år, men dro til Sverige i stedet. Beyoncé kom ikke hit, og Guns n’ Roses kom ikke til Norge som eneste land i Norden. Interessen for å få disse artistene til Norge er der, men søknadsprosessene tar for lang tid til at vi rekker å gi artistene svar i tide. Når de store artistene først kommer, så spiller de som oftest i Stavanger, Bergen eller Trondheim, sier Nielsen.

Raske trøndere

I Trondheim har de forsøksvis løst problemer med byråkratisk treghet med en arrangementskoordinator. Alle nye kulturarrangører samles én gang i måneden, slik at de kan presentere sine arrangement foran politiet, brannvesen, skjenkebevilling, vei- og miljøetater, med flere. Og får tilbakemeldinger.

Én søknad sendes så til Midtbyen Management, som legges inn i et nettbasert system hvor alle nødvendige etater har tilgang og selv kan legge inn status for søknadsbehandling. Dersom arrangementet er årlig, trenges ingen ny søknad, bare oppdatering av den gamle som ligger inne i systemet.

– Dette fungerer fordi alt er samlet på ett sted, sier Sissel Piene, arrangementskoordinator i Midtbyen Management i Trondheim.

Piene mottar alle de over 300 årlige søknadene som legges inn i systemet. Hun gir beskjed om nødvendige etater å kontakte, sjekker om arrangementene ikke er booket på samme tid og sted, og om det kan oppstå kollisjon med lyd. Etter et par dager får arrangørene beskjed om ønsket byrom er ledig.

– Det klarer én person i Oslo å gjøre raskt også, selv om byen er større.

Politiet og St. Olavs Hospital i Trondheim får gjennom systemet muligheten til å sjekke hvor mange arrangementer det skal være i byen samtidig, slik at de kan vurdere å øke beredskapen.

Arbeidet er i gang

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap), arrangerte nylig et innspillsmøte for hovedstadens kulturarrangører. Ønsket om et felles knutepunkt sto sterkt hos flere. Hansen er i gang med å utarbeide en arrangementsstrategi for hva som kan gjøres for at det skal være enklere å være arrangør i Oslo, og som skal fremmes for bystyret. Ønsket er at Oslo skal bli en bedre by for arrangører og legge bedre til rette for kulturarrangement.

– I utgangspunktet høres en arrangementskoordinator ut som en god idé, men det er for tidlig å si noe om hva slags mandat en slik funksjon skal ha og hvordan den skal fungere, sier Hansen.

Hun tror ikke Trondheim nødvendigvis er den beste byen å lære av, ettersom byen er mindre og har færre instanser å forholde seg til enn Oslo. Hansen har imidlertid vært i Amsterdam, Göteborg og København for å se hvordan de gjør det der.

– I Oslo må arrangører ofte forholde seg til mellom 40 og 60 instanser i forbindelse med sitt arrangement. Vi har begynt å se etter gode ideer å rappe fra andre storbyer, sier Hansen.

