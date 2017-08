Dette er høstens kulturelle høydepunkter. Du kan få en eksklusiv forsmak.

I Oslos tettpakkede kulturprogram er det vanskelig å vite sikkert hva du bør bruke tiden din på. Men slike ting får Aftenpostens anmeldere betalt for å vite, og den kunnskapen vil vi dele med våre lesere.

5. september trekker Aftenposten sine favoritter opp på scenen i Kulturkirken Jakob.

Dette kan du se:

The Book of Mormon spiller en scene fra en av høstens mest spennende oppsetninger på Det Norske Teatret.

Nils Bech spiller.

Jan Kjærstad leser et utdrag fra Berge.

Nasjonalballetten viser en scene fra Hedda Gabler som har premiere på operaen i høst.

Tabanka Dance Ensemble.

Ingrid Olava spiller.

Kunsthistoriker og kurator på Munchmuseet Kari Brandtzæg snakker om høsten på Munchmuseet.

– Noe av det viktigste vi som kulturredaksjon gjør for våre abonnenter, er å hjelpe til med å velge i floraen av kulturtilbud. Nå har vi bestemt oss for å presentere våre utvalgte høydepunkter på en ny og annerledes måte, sier Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim.

Selv trekker hun frem Nils Bech og The Book of Mormon som høydepunkter for kvelden.

– Vi vil vise at Oslo som kulturby holder et veldig høyt nivå, og jeg er veldig glad for at de som er invitert har takket ja.

Det Norske Teatret

Broadway-suksessen kommer til Norge

En av de største Broadway-suksessene i historien, The Book of Mormon, blir satt opp på Det Norske Teatret denne høsten.

Forventningene er skyhøye. Kan de levere? 5. september kan du få svaret i Kulturkirken Jakob.

Frank Kjosås og Kristoffer Olsen spiller hovedrollene i den norske versjonen av musikalen. I Kulturkirken Jacob kommer ti dansende mormoner for å spille scenen «Eg er Afrika». Vidar Magnussen har fått ansvaret for regien, og han kommer også for å ta en prat.

Olav Olsen

Fra kirken, til operaen og tilbake

Nils Bech ble allemannseie etter Skam-scenen i tredje sesong der han spiller «O helga natt» i Sagene kirke. Det satte fart på karrièren hans, og i høst spiller han i operaen.

Scenen der Isak løper ut fra kirken mens Nils Bech synger er én av øyeblikkene vi husker best fra serien. Her kan du se flere av høydepunktene.

– Jeg hadde jo regnet med noe styr, men ikke så voldsomt. Det siste året har vært mitt klart travleste, med mer PR og mer oppmerksomhet, sa 36-åringen i et intervju med Aftenposten nylig.

Stenersen, Tor

Jan Kjærstad åpner opp 22. juli-debatten

Denne høsten er Jan Kjærstad aktuell med en bok om et av de vanskeligste temaene en norsk forfatter kan skrive om: Terrorangrepet 22. juli.

I Berge nevner han ikke angrepet med et ord, men likevel gjør Jan Kjærstad sitt for å åpne opp den vanskelige debatten rundt, skriver Ingunn Økland i sin anmeldelse av boken.

Anmeldelsene har vært positive, men om du likevel er usikker på om dette er en bok du vil bruke tiden din på, kan du høre Jan Kjærstad lese et utdrag fra romanen på Kulturhøsten 2017.

Og apropos anmelderne – du kan også få et innblikk i hvordan de jobber. Musikkanmelder Robert Gjestad, bokanmelder Ingunn Økland, teateranmelder Mona Levin og kunstanmelder Kjetil Røed kommer for å fortelle om hvordan de arbeider.