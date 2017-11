1 2 3 4 5 6 Marcus & Martinus

Du legger listen høyt når karrièredrømmen er å fylle Madison Square Garden i New York og å bli mer populær enn Justin Bieber. Det gjorde 15-åringene Marcus & Martinus i et intervju med VG i mars i år.

Det er lett å elske innstillingen, problemet er at slike uttalelser må følges opp med hits. Store internasjonale hits som dominerer listene hos Youtube og Spotify, og der har tvillingene slitt med å levere varene.

Mellom én og drøye ti millioner Spotify-streams av hver av de seks låtene som er sluppet gjennom 2017 holder ikke på veien mot drømmen, men tallene har sin forklaring: Guttenes stemmer blir bedre og bedre, men låtene de synger er ikke smarte, originale og fengende nok.

Se videoen til den ferske singlen «One flight away»:

En fascinerende historie

Tvillingenes historie er uansett fascinerende lesning. For der barnestjerner kommer og barnestjerner går, ofte veldig raskt, har Marcus & Martinus fra Trofors i Nordland klart å kare seg fast over tid.

De dukket opp så tidlig som i 2012, da de som tiåringer vant Melodi Grand Prix jr., og fikk sin første monsterhit med supre «Elektrisk» sommeren 2015. Derfra har pilene kun pekt oppover, med en foreløpig topp i sommer. Da holdt duoen en på alle måter imponerende konsert foran 35.000 fans og foreldre på Voldsløkka i Oslo.

Det var den publikumsmessig største konserten med en norsk artist på årevis, større enn a-ha på Ullevaal stadion i 2002, og et tydelig bevis på guttenes stilling i norsk popmusikk.

For året startet med at de to fikk den ypperste hederen Årets Spellemann 2016 under prisutdelingen i januar, og siden har populariteten fulgt to spor. I Norge har den holdt jevnt stand, mens den i Norden og nedover i Europa bare har økt. Nå såpass at duoen i februar og mars neste år kan legge ut på en egen europaturné i store konserthaller.

Tiden som barnestjerner er for lengst forbi, i alle fall musikalsk. Nå må Marcus & Martinus forvente å bli omtalt og vurdert på lik linje med andre i popmusikkens gigantiske verden.

Tvillingene Marcus og Martinus fyller arenaer over hele Norden, og er vår største popduo akkurat nå. Hvordan ble det slik?

FRED JONNY

Mangler noe originalt

Der er vi inne på hovedgrunnen til at duoens tredje album aldri blir mer enn middels spennende og interessant. Verden flommer over av likelydende popmusikk, og man må hoste opp noe originalt for å skille seg ut.

Akkurat slik nykommer Sigrid gjorde med sin BBC-roste hitlåt «Don´t kill my vibe» tidligere i år, og Astrid S definitivt har klart med sin «Hurts so good», for å trekke frem et par naturlige, norske sammenligninger.

Satt opp mot disse er det vanskelig å spore originaliteten på Moments, selv om albumet har sine, ehh, øyeblikk.

Tekstmessig handler alt her om ungdommelig forelskelse, fra «First kiss» via «Dance with you», «Next to you» og «Make you believe in love» til «Never». Vil aldri la deg gå, altså. Naturlige tema for gutter på 15 år dette, og det er ikke der manglene ligger. Det er i det alt for trygge brygget av pop.

Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Nok for konsertfansen

Om det er ballader, midtempolåter eller melodier med mer energiske rytmer spiller ikke så stor rolle, for det meste her lyder av «hørt før». Definitivt ikke dårlig, for erfarne låtskrivere og produsenter fra Norge, Sverige og USA er med på laget, men sjeldent mer. Helt krise er det for øvrig kun i den liksom «artige» låten «Guitar».

Ett godt unntak er den Red One-produserte åpningslåten «Make you believe in love», som et fengende sted mellom pop og EDM treffer ordentlig. Her får guttene også vist frem sine stadig bedre stemmer. Det samme skjer i «Never», der guttene sammen med jamaicanske OMI leverer frisk sommerpop.

Noen øyeblikk er det altså, og sikkert nok til at konsertfansen fortsatt vil komme, hyle og danse med dem. Fortjent nok, selv om det fortsatt virker langt igjen til Madison Square Garden.

Moments slippes fredag 17. november.