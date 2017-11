Styreleder Anette Olsen tar avstand fra konsernsjefens «gutta boys»-kommentar

NHST Media Group eier blant annet Dagens Næringsliv (DN) og Morgenbladet.

– På vegne av NHST tar jeg avstand fra uttalelsene til Gunnar Bjørkavåg. De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet. En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn.

Det skriver styreleder Anette Olsen i NHST til alle ansatte i DN fredag. Aftenposten har fått tilgang til e-posten.

Konsernsjefen la seg flat

Reaksjonen kommer etter uttalelsene til NHST-konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i en artikkel i DN fredag.

Slik svarte Bjørkavåg på påstander fra VGs politiske redaktør Hanne Skartveit om at mange mannlige ledere i toppen av et selskap kan skape en «gutta boys»-kultur:

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer, skrev Bjørkavåg i en e-post til DN.

Overfor Aftenposten la Bjørkavåg seg flat fredag:

– Jeg svarte som sant var når det gjelder kjønnsfordelingen i konsernledelsen. Det er et faktum som jeg står for. Når det gjelder utfordringen til Skartveit, så ble det helt feil. Jeg skulle heller ha invitert henne på scones og te og hørt på hennes meninger, sa han.

Bjørkavåg har for tiden syv menn og null kvinner i sin konsernledelse.

Krever systematisk innsats

I e-posten til DN-redaksjonen skriver Anette Olsen videre:

Øyvind Elvsborg

– For å fremstå som attraktiv for dyktige medarbeidere, er det viktig at vi har kvinnelige ledere på høyest mulig nivå. På dette området har ikke NHST gjort en god nok jobb, og her kreves det systematisk og langsiktig innsats. Hvordan dette konkret skal angripes er noe som blir et viktig tema både i styre og ledelsen fremover, skriver hun.

Aftenposten har bedt konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST om en kommentar til innholdet i e-posten:

– Som fortjent og forstått, skriver han i en SMS.

Anette Olsens ønsker ikke å uttale seg ytterligere om saken.