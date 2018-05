Lars Fr. H. Svendsen

Å forstå dyr. Filosofi for katte- og hundeelskere

Kagge forlag

Det er sent lørdag morgen. Vi har sovet lenge, altfor lenge, mener vår katt, Mr. Darcy. Han dytter borti oss. Får han ingen reaksjon, strekker han sin 10 kilo tunge kropp midt oppå oss: «Slaver, våkn opp! Matskålen min er tom», tror vi han sier.

I Å forstå dyr spør Lars Fr. H. Svendsen om vi i det hele tatt har forutsetning for å forstå dyr. Han har markert seg som en formidlende fagfilosof med populærvitenskapelige bøker om kjedsomhet, kunst og ondskap. Bøkene hans er oversatt til nærmere 30 språk.

Langt fra søte kattevideoer på internett

Hans bok er langt unna pseudofilosofien du finner på internett, som at hunder er synske og vet når du er trist. Hos Svendsen finner du ingen fasit på hva katten din prøver å fortelle deg når den stirrer i veggen eller får en raptus og river ned alt på stuebordet.

Starten er litt tung. Svendsen går gjennom grunnleggende hermeneutikk, en filosofisk retning som veldig enkelt forklart handler om forståelse. Hvor blir det av de morsomme anekdotene? De kommer, men er ikke hovedpoenget.

Å forstå dyr er nettopp en herlig motvekt til søte dyrevideoer, langt unna lettvinte påstander som at dyr gjør oss til bedre mennesker. Svendsen ser dyret, og han tar både det og leseren på alvor.

May Synnøve Rogne

Forfatteren har et lett og elegant språk. Det gjør argumentasjonen rundt et dyrs bevissthet lett forståelig og tilgjengelig – selv om du ikke er professor i filosofi.

Kagge forlag

Svendsen skriver om dyr på en måte jeg aldri har tenkt på. Er Mr. Darcy og jeg så forskjellige at han like gjerne kunne vært fra en annen planet? Vi lærer en hund og en katt å kjenne ved å se på adferden deres, men har du tenkt på hva kjæledyret ditt «tenker» om deg? Kan du i det hele tatt forestille deg det? Prøv, det er en morsom øvelse!

Som dyreeier er det ditt ansvar for at vesenet du deler hus med, har det bra, at det får utforske, leke, at det ikke sulter. Det er en selvfølge for mange, men dessverre ikke for alle. Svendsen ber deg prøve å forstå dyret på dets egne premisser.

Dyr som maskiner

Finbarr O’Reilly, Reuters/NTB scanpix

Han trekker frem det kartesianske synet på dyr som et eksempel på hvordan vi mennesker opphøyer oss selv til å stå øverst på rangstigen. Den franske filosofen René Descartes (1596–1650) mente at selv om et dyr kan utføre handlinger som ligner på våre, har de ikke et indre liv.

Dette synet førte til tanken om dyr som en automat. Som et eksempel trekker Svendsen inn fysiologen Claude Bernard (1813–1878). Han kuttet og skar i katter og hunder uten bedøvelse. Deres smerteskrik betydde ingenting. De var bare maskiner.

For meg er det denne argumentasjonen som gjør at vi behandler dyr som ting i den industrialiserte kjøtt- og melkeproduksjonen og setter dyr i bur for pelsens skyld. Svendsen argumenterer overbevisende for at dyr har en bevissthet, en intelligens og følelser, selv om det ikke alltid er like lett for oss å forstå.

Hvordan er livet som blekksprut?

Vladimir Wrangel, Shutterstock/NTB scanpix

Svendsen trekker inn små historier om sin egen hund, Luna, og de to kattene Lasse og Geir. Det er med på å gjøre filosofien forståelig. Spesielt rørende er beskrivelsen av Geirs reaksjon da broren døde.

«Det var som om en vesentlig del av fundamentet i Geirs tilværelse hadde kollapset. Han var fryktelig ensom uten broren.»

Vi mennesker kan bare bruke våre egne perspektiver når vi forsøker å forstå dyr. I likhet med Svendsen kan ikke jeg i min villeste fantasi forestille meg hvordan det er å være blekksprut, men det betyr ikke at vi ikke bør prøve.

«Vi mennesker er alene om å være mennesker. Men vi er ikke alene om å kunne oppleve, like, lide, sulte, avsky, lengte og elske», skriver han.

Å forstå dyr er en smart bok som argumenterer godt for at vi mennesker ikke er de eneste intelligente skapningene på kloden.