I sin nye roman har Tomas Espedal tilsynelatende sluppet taket i det sterkt selvbiografiske prosjektet som har vært dette forfatterskapets livsnerve siden 1996. Elsken er nemlig en tredjepersonsfortelling der hovedpersonen riktignok heter «Jeg», men der tonen i begynnelsen er en annen, liksom lettere og noe mer leken enn i mange av de tidligere bøkene.

Dette til tross for at det vitterlig handler om en forfatter som har bestemt seg for å dø mens han ennå har «livskraft» og er «åndsfrisk»: «[H]an ville gjerne dø en dag han var tilfreds og hadde det godt. Det var ett år siden Jeg hadde tatt sin store beslutning, og han visste at dette siste året ville bli annerledes enn alle andre år.»