Linnea Dale er en av få tidligere Idol-deltagere med en videre karriere som popartist. Det later til at hun hele veien har fått relativt fritt spillerom, uten for mye innblanding fra plateselskap eller inntektshungrige managere.

Dette har gitt henne muligheten til å finne sitt eget uttrykk og sin egen stemme. På Wait for the Morning, hennes tredje soloalbum, har hun fått det til.