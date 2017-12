Stjernedirigent suspendert etter anklager om overgrep

The Metropolitan Opera har iverksatt etterforskning mot sin dirigent og mangeårige musikksjef James Levine etter at tre menn søndag sto frem i The New York Times med anklager mot Levine om seksuelle overgrep.

Alle Levines oppdrag ved operahuset er kansellert med umiddelbar virkning i påvente av resultatene av undersøkelsen. Han skal heller ikke delta i noen aktiviteter ved The Met denne sesongen, heter det i en uttalelse fra operadirektør Peter Gelb.

Steven Senne / TT / NTB Scanpix

James Levine var musikksjef i The Metropolitan fra 1976 til 2016. Siden har legenden jevnlig hatt oppdrag som dirigent ved operahuset, senest lørdag kveld, da han dirigerte Verdis Requiem. Hans neste opptreden skulle være Puccinis Tosca på nyttårsaften.

Han startet på The Met som sjefdirigent i 1973, ble musikksjef i 1976 og var kunstnerisk leder fra 1986. Over 2500 ganger har Levine stått foran Metropolitan Operas orkester. Ingen andre kommer i nærheten av antall konserter med orkesteret.

Derfor ryster påstandene om seksuell trakassering det ærverdige operahuset i grunnvollene.

Skal ha trakassert unge musikere siden 1960-tallet

Ifølge The New York Times skal James Levines upassende oppførsel og tilfeller av seksuell trakassering ha skjedd over en årrekke fra midten av 1960-tallet til 1980-årene.

Dette tidsrommet sammenfaller med Levines tidlige dirigentkarrière i Metropolitan-operaen. The Metropolitan har nå satt utenforstående jurister til å etterforske saken.

Gelb uttalte til NBC News on Sunday at operaen først ble oppmerksomme på påstander om seksuell trakassering da politiet i Illinois startet etterforskning mot Levine i oktober 2016. Levine var anklaget for i en årrekke å ha misbrukt en ung mann fra han var 15 år gammel.

«På dette tidspunktet sa Levine at anklagene var falske, og vi hørte ikke mer fra politiet», har Gelb uttalt til NBC News.

Påstandene om Levines trakassering skal strekke seg så langt tilbake som til 1968. Unge musikkstudenter og orkestermusikere skal være blant ofre for uønsket oppmerksomhet og seksuelle overgrep fra den verdensberømte dirigenten.