Tirsdag morgen var ikke nettsidene til avisen lenger tilgjengelige for russiske lesere. Avisen skriver om forholdene i Barentsområdet på russisk, engelsk og kinesisk.

The Barents Observer har lenge blitt truet med blokkering av russiske myndigheter etter at de publiserte et portrettintervju med Dan Eriksson, en homofil samisk mann i Nord-Sverige, som står frem og forteller om hvordan han kom ut av skapet, to selvmordsforsøk og hvordan han nå jobber for å hjelpe andre.