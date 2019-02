Hvordan er det å ha drittjobbene som ingen egentlig vil ha? Og hvordan er det å leve på minstelønn, rundt åtti kroner timen, i dagens Storbritannia?

I god, gammel Wallraff-tradisjon gikk journalisten James Bloodworth undercover og skaffet seg jobb nederst i hierarkiet i henholdsvis Amazon, et privat helseforetak, et callsenter og som sjåfør for Uber for å finne ut hvordan det er å leve og jobbe nederst på den sosiale rangstigen.