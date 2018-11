Listhaug-rådgiver Espen Teigen blir journalist i Nettavisen

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Den profilerte Frp-rådgiveren, som lenge har vært Sylvi Listhaugs høyre hånd og sosiale medier-guru, blir økonomijournalist i Nettavisen.

– Jeg har helt siden jeg var liten hatt en drøm om å jobbe i media, og nå får jeg muligheten til det. Det var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til. Det har selvsagt ingenting med KrF eller noen andre partier, skriver han i en melding til Medier24.

Det var Nettavisen som første meldte om saken.

Mer fra Medier24:

– Vemodig

Teigen mener det vil bli vemodig å forlate politikken og FrP.

– Det blir vemodig etter åtte år med politikkarbeid. Jeg vil takke til alle som ga meg muligheter, det vil jeg alltid huske, skriver han.

– Har pressekorpset godt av sånne som deg?

– Jeg tror pressekorpset har godt av ryddige journalister som opptrer profesjonelt, og det har jeg all intensjon om å gjøre, svarer han.

Teigen forteller at han gleder seg til å få brukt egen økonomikompetanse på en ny måte.

– Mye av arbeidet mitt har handlet om økonomi, men det er klart mye å lære, og det er jeg veldig innstilt på. Jeg gleder meg til å møte og lære av alle de flotte kollegene i Nettavisen, skriver han.

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum sier til egen avis at Teigen har «teft».

– Espen Teigen har vist betydelig teft i få frem saker som folk er opptatt av. I tillegg har han betydelige kunnskaper og erfaring som vil være gull verdt i den nye rollen som økonomijournalist i NA24, sier Stavrum.

Journalistspire og lokalvisgründer

På sin egen Facebook-profil skriver Teigen at har vært en «journalistspire» lenge.

«Det har vært åtte morsomme og spennende år siden jeg flyttet til Oslo for å jobbe med politikk. Jeg setter umåtelig pris på alle dem som ga meg så mange muligheter. Helt siden jeg satt på fanget til min far da han jobbet på Stjørdalens Blad, har jeg vært en journalistspire. Da jeg gikk i 4. klasse stiftet jeg min egen lokalavis for nabolaget ved navn Stokmobladet. Den solgte godt. Nå har jeg fått muligheten til å selv bli journalist i en av landets riksmedier.»

Mer fra Medier24: