Serieprat: «Denne briljante serien må jo alle se»

TV-serien My Brilliant Friend er oppkalt etter første bok i Napoli-serien til den anonyme italienske forfatteren Elena Ferrante. Serien er en oppvekstroman som handler om livene til venninnene Lila og Elena. Vi møter dem først på 50-tallet, i fattige kår i Napoli, og følger dem deretter til de er to gamle damer.

Serien har fått strålende kritikker så langt. Aftenpostens anmelder mente at det var som å få tolv rette uten å levere kupong. Skuespillerprestasjoner, mafiareferanser og italiensk film er noe av det som diskuteres i ukens episode av Serieprat.

Episoden kan du høre her.

En ukentlig podkast fra Aftenposten om TV-seriene alle snakker om akkurat nå. Med subjektiv synsing, sladder og serietips. I studio: Cecilie Asker, Jonas Brenna og Einar Aarvig. Produsent: Sandra Mørkestøl.

