– En alienist var et begrep som ble brukt for å beskrive en person som var mentalt syk. Et menneske som hadde psykiske problemer ble sett på som om det var fremmedgjort fra den sanne naturen. Alienistene var pionérer innenfor feltet, forteller skuespilleren Daniel Brühl.

Aftenposten treffer ham på Netflix-konferansen See What's Next, som foregår i Roma denne uken.

Seriens to andre hovedrolleinnehavere er Luke Evans fra Wales og Dakota Fanning fra USA. Fanning gir liv til en politisekretær som ikke er fornøyd med rollen sin, men som ønsker å bli politi. Ingen enkel ambisjon i 1800-tallets New York.

– Selv om du kan kalle denne serien et kostymedrama, er det fortsatt viktig å vise at kvinnekampen ikke er noe nytt. Jeg tror nye generasjoner fint kan lære litt av kvinnene som gjennom historien har brutt gjennom glasstaket.

Gjenskapte gamle New York

The Alienist kan beskrives som en blanding av Sherlock og Hannibal med en liten dose gammeldags CSI. Den sparer heller ikke på de blodige detaljene.

– Jeg elsker det! Da jeg var barn, ble jeg alltid fascinert av mørke og skumle historier, så mer blod og gørr, ler Brühl.

– Jeg tror volden er nødvendig for å skildre tidens brutalitet. Dette var en tid da alle typer mennesker strømmet til Manhattan, og de prøvde å finne ut hvordan de skulle leve så tett sammen. Det var mye diskriminering og rasisme blant byens befolkning, så det var et voldelig sted. Det er en kriminalhistorie, dermed er blod og gørr en del av historien, sier Fanning.

Netflix

Serien er spilt inn langt unna Manhattans moderne skyskrapere. For å gjenskape stemningen, måtte teamet tilbringe seks måneder i Budapest.

– De bygde faktisk opp hele New York, og det var ett av de største filmsettene de hadde bygd der noensinne. Hver dag da vi kom til settet, opplevde vi en ny del av gamle New York. Det var helt fantastisk, forteller Luke Evans.

Fantastisk utvikling av europeisk skaperkraft

Daniel Brühl er en av Tysklands nye og store film- og TV-stjerner. Han ble født i Barcelona, faren var tysk og moren fra Brasil. Med sin internasjonale bakgrunn setter han likevel stor pris på at tyske serier som Dark har fått gjennomslag i det globale markedet.

– At folk over hele verden sitter og ser en tekstet tysk serie, er helt utrolig. Jeg vokste opp med tysk tv, og for å være helt ærlig var det ganske middelmådig. Det som skjer nå, er en revolusjon, sier Brühl.

Han merker at det er positivt også for de lokale skuespillerne.

– Jeg kom hjem etter en tur til USA for en tid tilbake. Da jeg var ute og gikk tur, traff jeg mange gamle kolleger, og alle jobbet på serien Dogs of Berlin, forteller han.