Kari Jaquesson vant over Natt og Dag i PFU

I dag fikk gratisavisen Natt og Dag kritikk i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Bakgrunnen er at en artikkel de skrev 1. november i fjor som het «Topp 9 artige radikaliseringer!».

Kari Jaquesson var en av dem som ble fremstilt som radikalisert i artikkelen. Natt og Dag skrev at Jaquesson «har ment at jødene står bak ISIS».

Jaquesson klaget inn avisen for det hun mente var et brudd på to punkter i Vær varsom-plakaten:

Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

PFU kom frem til at avisen har opptrådt kritikkverdig på det første punktet.

Uenighet i PFU

Sekretariatet hadde innstilt på frikjennelse, men utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen sa tidlig at han var uenig og ønsket å ta dissens.

– Jeg vil ta dissens, fordi jeg mener det er kritikkverdig. Natt og Dag slår dette fast som en faktuell opplysning før de kommer til det retoriske poenget til slutt. Jeg forstår at det er satt i en satirisk kontekst, men faktakontrollen må slå inn, sa han.

I all hovedsak var utvalget enige i at satiren skal ha større rammer, men Johnsen var tydelig på at det må være faktabasert:

– De som blir utsatt for satire må slippe å bli beskyldt for meninger de ikke har. Derfor mener jeg at punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten slår inn og at Natt og Dag har opptrådt kritikkverdig, fortsatte han.

Tidlig i diskusjonen ble det klart at flere støttet sekretariatets innstilling, men Johnsens dissens snudde flere av utvalgets medlemmer til å bli med på kritikk.

Ingen i utvalget var interessert i å diskutere 4.14 i Vær varsom-plakaten, som Jaquesson også hadde klaget inn avisen for. De mente det ikke var grunnlag for å felle avisen på brudd på samtidig imøtegåelse.

