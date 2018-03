Første sesong av Oscar-vinner Jane Campions Top of the Lake var et forstyrrende bygdekrimdrama. Plotmessig skjøv den grensene for hva en serie kunne tillate seg og fremdeles få det til å henge sammen.

Oppfølgeren Top of the Lake: China Girl går enda lengre, men blir i stedet en collage av lite troverdige figurer, tullete handling og et kjedsommelig behov for å rope at alle menn hater alle kvinner.