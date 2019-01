Det er ikke akkurat noe selvhevdende skryt over Per Kleivas (1933–2017) svar da han i et Samtiden-intervju for åtte år siden ble spurt om han ikke var godt fornøyd med livsverket sitt:

«Jeg tenker ikke særlig mye på det. Til en viss grad er det jo brukskunst jeg har laget. Jeg har ikke laget den for evigheten. Jeg ville den skulle fungere i samtida og bli brukt.»