– Konklusjonen er at vi ikke finner holdepunkter for å slå fast at hans journalistikk har vært påvirket av skjulte bindinger. Dette samsvarer med hva Jacobsen selv har uttalt, sier sjefredaktør i VG, Gard Steiro.

Avisen gikk gjennom Frithjof Jacobsens kommentarer første gang i januar, rett etter at den profilerte VG-kommentatoren sa opp fordi han ville innlede et forhold til stortingsrepresentant Jette Christensen (Ap).