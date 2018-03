Den siste tiden har det vært action i norsk forlagsbransje. Tre store krimforfattere har hoppet fra Gyldendal og Aschehoug for å bli med i Petter Stordalens nysatsinger: Forlagene Capitana, Pilar og Gloria.

De nye forlagene får sterk kritikk for å kuppe veletablerte forfattere: Jørn Lier Horst, Tom Egeland og Tom Kristensen har alle meldt sin overgang. Størst av dem, i alle fall når det gjelder salg, er Jørn Lier Horst.

I 2017 solgte han over 400.000 bøker og hadde fem av de 20 mest solgte bøkene i landet. Tom Egeland på sin side omtales som den norske Dan Brown.

– Uten forfattere som selger ville vi ha vært hjelpeløse mot de store forlagenes enorme maskineri, sier Jonas Forsang, én av Stordalens medeiere og forlegger for Pilar Forlag.

Forfatterne får også en plass i styret hos Capitana, og får derfor være med på å påvirke retningen. Det gjelder både Horst og Egeland. Flere forlagsfolk er også med på satsingen.

Tror litteraturen vil lide

På Facebook har blant annet forfatterne Olaug Nilssen og Håvard Syvertsen uttalt seg skarpt.

«Det han (Stordalen, red.anm.) gjør, er å fiske etablerte, bestselgende forfattere fra andre forlag – det er de forlagene som har investert arbeid, tid og penger i å etablere forfatterskapene i offentligheten.»

Han tror at det er litteraturen som vil lide, og skriver videre at de nye forlagene nå har en omdømmeutfordring om de vil overbevise om at de også vil satse langsiktig på ukjente navn:

«For hver ny forfatterovergang som denne, blir det omdømmearbeidet større og mer krevende», skriver Syvertsen, som ikke hadde anledning til å komme med en egen kommentar.

Da Petter Stordalen gikk inn i bokbransjen med ikke mindre enn tre nye forlag var mitt umiddelbare spørsmål: Hvor skal... Posted by Håvard Syvertsen on Thursday, March 1, 2018

Aschehoug: – Heldigvis har vi mange ben å stå på

– Vi kjenner på det og synes det er trist. Det kan jeg erkjenne, sier forlagsdirektør i Aschehoug, Kari J. Spjeldnæs om å miste to av sine største forfattere, Tom Egeland og Tom Kristensen.

Hun har allerede uttalt seg kritisk til den nye forlagssatsingen i Klassekampen.

– Vi har brukt mange år på å bygge opp disse forfatterskapene, selvfølgelig sammen med forfatterne selv. Det uroer meg, fortsetter Spjeldnæs.

Men uroen handler hverken om store økonomiske tap eller svekket satsing på nye navn for Aschehoug. De kan fortsatt selge bøkene Egeland og Kristensen allerede har gitt ut.

Spjeldnæs poengterer at Aschehoug fortsatt har mange ben å stå på, men at det uansett smerter å miste to så viktige forfattere. I en e-post understreker hun hva kritikken går ut på:

– Vårt hovedpoeng er at det tar tid å drive fram gode forfatterskap, det krever stor innsats å skape bestselgere. Det er rart at forlag med både kapital og gründerånd ikke velger å utvikle seirene sine selv fra begynnelsen av. Det er verken sjarmerende eller imponerende.

– Vi har dårligere forutsetninger

Forsang er ikke enig i kritikken.

– Det er forfatterne som velger å gå fra dem. Vi tvinger ikke noen og opererer under de samme betingelsene som alle andre. Sannheten er at vi har dårligere forutsetninger enn forlagene som sitter på hele næringskjeden, sier Forsang.

Han sikter til at Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal også eier de store bokhandlerkjedene i Norge Aschehoug eier majoriteten av Norli, Gyldendal er morselskapet til ARK Bokhandel og Tanum eies av Cappelen Damm.

Petter Stordalen er på reise, men sender over noen kommentarer på e-post via sin rådgiver.

– Det var ikke overraskende at vår satsing ville utløse både engasjement og noen kritiske røster. Selv om det i begynnelsen har handlet om kjente og populære krimforfattere, har alle forlagene et ønske om å finne nye talenter og dyrke frem nye forfatterskap, skriver Stordalen, som ikke deler inntrykket av at hans inntog i forlagsbransjen har skapt dårlig stemning.

– Har du forståelse for kritikken?

– Dette kan man også se på en annen måte: Flinke forfattere ønsker seg til den nye satsingen.

Mariam Butt / NTB scanpix

Tom Egeland: – Ikke forfatterens plikt å redde bunnlinjen

Tom Egeland var tidlig ute med å bli med på Stordalens forlag. Han understreker umiddelbart at det ikke er på grunn av misnøye med Aschehoug.

– Muligheten til å bli med på et helt nytt forlagseventyr var veldig fristende. Jeg kommer til å sitte i forlagets styre og få lov til å mene noe om forlagets profil og redaksjonelle linje, sier Egeland, som også tror det er på tide at noen nye aktører utfordrer de etablerte forlagene.

Får han viljen sin, vil Capitana få en bredere litterær profil med nye forfatterstemmer. Når han blir spurt om han mener kritikken mot de nystartede forlagene er rettferdig, er svaret: Både òg.

– Capitana rekrutterer nå et knippe kjente navn. Jeg forstår jo at forlagene som mister dem misliker det. Samtidig er forfattere frilansere og selvstendige næringsdrivende. Capitana er bare noen uker gammelt – gi forlaget litt tid før man vurderer forfatterstallen, sier Egeland.

Han understreker også, i likhet med Jonas Forsang, at forlaget også har signert flere debutanter. Begge poengterer også medienes manglende interesse for debutantene.