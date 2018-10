Et knippe norske kunstnere gjør det mye bedre utenlands enn hjemme i Norge. Fredrik Værslev er en av dem.

Med sine 39 år er Værslev for en ung kunstner å regne, men han har allerede en imponerende suksess: Han er del av Pompidou-samlingen i Paris, og de kjente markisemaleriene hans kan selges for millioner i New York. Sånn sett lever Astrup Fearnley Museet opp til sitt internasjonale mandat ved å presentere erkenorske Fredrik Værslev i Oslo.

Værslevs utstillingsåpning på Astrup Fearnley må ha vært den dårligst besøkte i museets seks år lange historie på Tjuvholmen. Det er et paradoks at kunstneren er så lite kjent i Norge - han var Festspillutstiller i 2016.