Billedkunstneren Ulf Nilsen meldte seg for to år siden til Bærum Røde Kors for å bli frivillig flyktningguide. Han ville bidra til å bedre situasjonen for unge flyktninger som kom til landet. Så traff han Yonas Tewolde fra Eritrea, som da var 21 år gammel.

Lite visste billedkunstneren fra Nesøya om at han to år etter skulle ha en hel separatutstilling om møtet med nettopp Yonas Tewolde. Utstillingen har han kalt «Yonas».