Disse boligene skal redusere stress

Internasjonal forskning, blant annet publisert i boken Cognitive Architecture: Designing for How We Respond to the Built Environment, viser at vi mennesker lar oss påvirke av fargebruken i omgivelsene våre. Ny moderne arkitektur bidrar gjerne til økt puls, mer stress og innadvendthet, mens bygninger med farger har motsatt effekt.

– Dette er det gjort mye forskning på innen miljøpsykologien, som dokumenterer fysiologiske og psykologiske effekter av de visuelle omgivelsene vi omgir oss med. I et naturlig landskap senkes hvilepulsen og blodtrykket går ned. Samtidig øker de kognitive ferdighetene, vi blir bedre rustet til løse kompliserte oppgaver, sier arkitekturpsykolog Eirik Glambek Bøe.