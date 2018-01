Spotify vil begynne å levere nyheter i samarbeid med blant andre Buzzfeed, skriver Bloomberg.

I tillegg til Buzzfeed er syv andre medieleverandører involvert. Det er en del av Spotifys nye satsing «Spotlight».

Visuelle podkaster

I utgangspunktet vil «Spotlight» kun være tilgjengelig for abonnenter i USA, men skal komme til flere land fremover, ifølge en pressemelding fra Spotify. Først ut er en daglig nyhetsoppdatering på 4–7 minutter fra Buzzfeed.

I løpet av februar skal det lanseres flere nye programmer i formatet, som også skal tilføre podkastene visuelle elementer som tekst, bilde og video. Spotifys direktør for studio og video, sa i et intervju at hun ville «lage innhold som både kan sees og lyttes til», skriver Bloomberg.

Ifølge The Verge, som også omtaler forandringen, vil ikke Spotlight forandre selve utseendet til Spotify nevneverdig, men videoer og bilder kan dukke opp på siden i programmet underveis i lyttingen av sendingene du velger.

Fakta: Dette er Spotifys partnere: BuzzFeed News

Cheddar

Crooked Media (som blant annet har Pod Save America)

Lenny Letter

Gimlet Media (som blant annet har Reply All)

Genius

The Minefield Girl

Refinery29

Uninterrupted

«Det føles som en generasjon siden MTV News kunne levere de ferskeste nyhetene til en generasjon av musikkfans, men det er ikke vanskelig å forestille seg at Buzzfeed og Spotify kan gjøre det samme i 2018», sier Buzzfeed-redaktøren Ben Smith i pressemeldingen.

I fjor ble det brukt omtrent 141 milliarder kroner på radioannonser, og «Spotlight» kan være Spotifys mulighet til å tjene mer penger etter flere år med vanskelig økonomi. I 2016 skal de ha gått med opptil 3,7 milliarder kroner i underskudd.

Nå er Spotifys ønske å bli børsnotert, potensielt til en verdi av 160 milliarder kroner, skriver DN. Strømmetjenesten har 140 millioner abonnenter. Nå betaler 70 millioner abonnenter for tjenesten.

Om også brukerne av gratisversjonen av Spotify får tilgang til nyhetstjenesten, er ikke spesifisert i pressemeldingen.