I skjul kjempet forfatteren for hvit overmakt. Del av en utvikling, mener eksperter.

Ifølge forskere kommer ekstreme holdninger i USA nå i ny drakt: anti-woke.

Forfatter Richard Hanania gjestet Youtube-kanalen til republikaneren Vivek Ramaswamy tidligere i år. Nylig avslørte The Huffington Post at Hanania har vært aktiv i høyreekstreme nettfora. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 22:42

Han er stadig å se som ekspert i medier som The New York Times og The Washington Post. Akademiker og forfatter Richard Hanania er blitt en populær tenker i USA.

Nylig avslørte The Huffington Post at 37-åringen har vært aktiv i høyreekstreme nettfora.