19-årig prisvinner i «Mitt Oslo»: – Hils på Norges nye forbilde!

Kongehuset har gratulert. Og regjeringen. Hjemme på Stovner venter flere beundrere: – Alt handler om å tenke med hjertet, forklarer tidenes nest yngste mottager av Frivillighetsprisen.

I den ideelle butikken på Stovner-senteret har prismottageren hatt heltestatus lenge, forteller yngre frivillige. Fra venstre: Raihan Rodval, Sahil Ali og Sahil Raja. I midten: Hasnain Asghar.

Den ideelle butikken heter Stovner-hagen. Beundrerne som kommer løpende, er 16 år. Helten selv er 19. Han heter Hasnain Asghar og kommer rett fra Skaugum, nesten:

– Kronprinsparet inviterte til gjestebud. Der fikk 62 frivillige fra hele landet æren av å delta. Vertskapet har jeg vært så heldig å treffe flere ganger, senest i bursdagen til prinsesse Ingrid Alexandra. Begge er mennesker det føles godt å bli kjent med. De er veldig hyggelige, veldig engasjerte, helt på like fot. For meg føltes det ekstra spesielt at kronprinsen deltok på utdelingen av frivillighetsprisene i forrige uke. Her på Stovner var han senest i fjor høst.

