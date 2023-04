Dagens quiz: Onsdag 12. april 2023

Hvor mange karat har rent gull?

11.04.2023 18:30

1. Hvem hadde tittelrollene i filmen «Romeo + Juliet» fra 1996?

2. Hva slags brennevin deles inn i kategorier som London dry, pink og sloe?

3. I hvilket år skjedde Nokas-ranet i Stavanger?

4. Hva vil det si at et bilde er akromatisk?

5. Hva heter de to byene i Romsdal?

6. Hva heter den øst-somaliske regionen som erklærte seg selvstendig i 1991 og som i stor grad fungerer som en suveren stat?

7. Hvor mange karat har rent gull?

8. Hva kalles vind med styrke fra 8 til 10,7 meter pr. sekund?

9. Hva betyr det franske ordet equipe?

10. Hvem skrev bokserien «Sagaen om Isfolket»?