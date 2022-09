Bokanmeldelse: Andres unger, egen ensomhet

I sin beste, modigste og tristeste bok til nå er Trude Marstein på vei mot et eget nivå i norsk samtidslitteratur.

I et finstemt, utsøkt språk får Trude Marstein frem hvordan selv udramatiske hendelser kan romme muligheter for å bli overveldet av tingenes tilstand.

Preben Jordal Bokanmelder og oversetter

«Egne barn» er en roman som på en skarpsindig og omsorgsfull måte bakser med en mengde spørsmål som mange utvilsomt kan kjenne seg igjen i:

Hvorfor går folk fra hverandre? Hva er det som tar slutt? Hvilke omkostninger har det egentlig, for de voksne, for barna, for de voksnes forhold til barna? Hvor blir det av alt vi mister? Når er bonusbarn en belønning?