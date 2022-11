Konsertanmeldelse: Punk mot Putin

For ti år siden ble de fengslet av Putins regime. Lørdag fortalte de sin historie i Oslo.

Pussy Riot besøker Oslo med et tydelig budskap, formidlet gjennom musikk og video.

Eivind August Westad Stuen

I dag 09:23

Det har gått et tiår siden Pussy Riot første gang fikk massemedienes oppmerksomhet ved å innta en katedral i Moskva. Det provoserte. Folk likte ikke at de feministiske punkerne brukte «hellig grunn» til å fronte meningene sine gjennom stilisert musikk. Tre av dem ble fengslet for konserten.

Nå, ti år senere, har mye endret seg. Russland har gått enda lenger i sin undertrykkende politikk, og bandet er ikke blitt mildere i kritikken av Putins regime. Lørdag spilte Pussy Riot på Cosmopolite. En sentral booking på Oslo Worlds nest siste dag.