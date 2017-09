– Når det har trampet nynazister i gatene våre eller når politikere har villet ta fra meg rettighetene mine, har jeg følt at det er meg det er noe galt med. Etter innsikten jeg har fått ved å lage serien, står jeg mye tryggere i meg selv, sier NRK P3-journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl.

Mandag kveld har han premiere med NRKs nye dokumentarserie «Jævla homo». Agledahl er selv skeiv og fikk ideen til serien etter å ha spurt seg hvorfor han måtte anstrenge seg når han holdt kjæresten i hånden ute blant folk. Gjennom fem episoder prøver journalisten å finne ut hvorfor. Å gå på homsebar, være feminin og bli assosiert med «homo» var vanskelig.

– Norge har kommet langt formelt sett, med alle våre rettigheter for homofile. Men vi henger langt etter hva gjelder holdninger, særlig i miljøer der religion står sterkt, sier Agledahl.

Fakta: «Jævla homo» TV-serie på fem episoder hvor NRK P3-journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl prøver å finne ut av hvordan det er å være homofil i Norge i dag. Dokumentarserien tar opp tema som skam, skeiv sex, ensomhet og femininitet. Alle episodene kan sees på NRK nett-TV fra og med mandag 18. september.

Vil redde ungdom fra selvmord

I 2016 registrerte politiet i Oslo 36 tilfeller av hatkriminalitet mot lesbiske, homofile og bifile.

– Jeg har et veldig breialt mål for serien, og det er at 17-åringer skal glede seg over livet sitt istedenfor å ville ta det. Selvmordsstatistikken blant skeive er altfor høy, sier Agledahl.

Én av fem amerikanske skeive har forsøkt å ta selvmord en gang i løpet av livet. Dette har gått noe ned etter at homofile og lesbiske fikk lov til å gifte seg.

I Norge er det ikke like ille, men ulikheten mellom skeive og heterofile i selvmordsstatistikken er fortsatt betydelig.

– Vi vet at det fortsatt er en lang vei å gå hva gjelder holdninger til homofile i Norge. Særlig blant heterofile menn, sier Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Ifølge ferske tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er 13 prosent av nordmenn negative til å ha barn som er homofile og lesbiske. Dette er en betydelig nedgang fra sist de gjennomførte en lignende undersøkelse i 2013, da 23 prosent svarte det samme.

Over dobbelt så mange menn som kvinner har en negativ holdning til homofile.

Foruten tv-serier som Skam, mangler skeive ungdommer fortsatt forbilder og serier som de kan speile seg i, mener Endestad.

– Vi har tall på at «homo» er det mest brukte skjellsordet i norske skoler. En undersøkelse blant Skeiv Ungdoms medlemmer viste at fire av ti er blitt mobbet eller diskriminert på grunnlag av sin seksuelle orientering. Dette er urovekkende tall, sier hun.

Hun mener økt kunnskap om kjønnsforståelse allerede fra barnehagen av og i skolen er et viktig steg for å skape mer tolerante holdninger overfor skeive.

Svein (66) sto frem som homofil samme år som det ble avkriminalisert i Norge.

Forsker: – Ikke bedre her enn i Kina

Ifølge Elisabeth Lund Engebretsen, førstelektor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, er det en global tendens at flere politikere og kommersielle aktører snakker positivt om homofili. Men det betyr ikke at det å være homofil i hverdagslivet er blitt så mye enklere, mener Engebretsen.

– Det er gjerne de homofile som passer best i heterofile kjønnsnormer som blir mest akseptert. For eksempel homofile foreldre som får barn og som lever i tradisjonelle familiekonstellasjoner. Hva er egentlig toleranse da, hvis det baseres på at det må være så streit som mulig, sier hun.

I nordiske land, og spesielt i Norge, er det en regjerende norm om at vi skal være så like som mulig, ifølge Engebretsen. Å være homofil i Norge kan dermed oppleves ekstra vanskelig fordi det vil si å være annerledes fra denne normen.

– Relativt sett er det veldig fint å være skeiv i Norge fordi vi har formelle rettigheter for homofile. Men i hverdagslivet er det ikke sikkert at det er så mye bedre å leve som homo her enn i for eksempel Kina, hvor jeg har forsket på skeive liv, sier hun.

Heier på feminine menn

Gisle Agledahl mener folk må slutte å ha som utgangspunkt at alle utelukkende er hetero- eller homofile.

– Både seksualitet og kjønnsidentitet er mye mer komplisert enn hva vi er blitt fortalt. Vi må begynne å tenke nytt om disse tingene, mener han.

Det er særlig de unge som står i bresjen for holdningsendringene, samt skeive som tør å gjøre mye utav seg.

– Jeg har begynt å heie spesielt på feminine gutter og menn. De tøyer grensene for kjønnsnormene, noe som gagner alle. Kjønnsrollene er veldig ufrie, spesielt for menn. Vi har behov for å utvide normene for kjønn, identitet og seksualitet.