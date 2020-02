– Det tok tre uker før budrunden var over. Det var tre lange uker, forteller Pål Stokka.

Han er redaktør for oversatte bøker for barn og ungdom i Gyldendal. Stokka brukte mandagen i møter med oversettere for å legge planer for Gyldendals nye storinnkjøp. Forlaget skal nemlig gi ut bøkene i The Witcher-serien på norsk. Den polske fantasyserien er skrevet av forfatteren Andrzej Sapkowski, og ifølge Stokka vil den første av åtte bøker komme ut allerede i år.

– Jeg håper selvsagt å få gitt ut flere i år, sier Stokka.

Fakta: The Witcher Serie med polske fantasybøker skrevet av Andrzej Sapkowski. Det finnes åtte bøker i serien. Mest kjent fra Netflix-serien med samme navn med Henry Cavill i hovedrollen. Ifølge Netflix så 76 millioner minst to minutter av serien. Det gjør serien til den beste førstesesongen noen gang for Netflix. Også kjent fra en svært populær spillserie. Julia Wiedlocha og Agnes Banach skal oversette bøkene for Gyldendal.

Håper på «Game of Thrones»-tall

The Witcher handler om Geralt of Rivia, en hvithåret monsterjeger med magiske krefter og skarpe sverd. Historiene om ham er blitt svært populære både som bøker, spill og TV-serie.

Stokka håper at dette kan bli en arvtager etter Game of Thrones-bøkene. Opplaget på disse har nådd rundt 215.000 i Norge, ifølge Gyldendal.

Astrid Snipsøyr

Bøkene i The Witcher-serien har solgt over 2 millioner eksemplarer på verdensbasis, ifølge forlaget Orbit Books. De tre spillene om monsterjegeren har solgt over 40 millioner eksemplarer tilsammen. Og over 76 millioner har vært innom Netflix-serien, ifølge strømmetjenesten selv. Det gjør The Witcher til den mest populære førstesesongen hos tjenesten noen gang.

Det er ennå ikke bestemt hvor stort førsteopplaget for de norske oversettelsene blir, men Stokka påpeker at det første opplaget pleier å være «edruelig».

– Game of Thrones solgte over 200.000 eksemplarer på norsk. Det er lov å håpe, sier Stokka.

«Nervepirrende» budrunde

Suksessen til The Witcher gjorde at Gyldendal ikke kunne forsyne seg av rettighetene alene, og Stokka angrer på at han ikke la inn bud på bøkene før TV-serien ble en suksess. Han omtaler budrunden som «nervepirrende», men vil ikke gå ut med hvor mye Gyldendal måtte legge på bordet for rettighetene.

Oversetterne er klare

Det er Julia Wiedlocha og Agnes Banach som skal oversette bøkene fra polsk til norsk. Ifølge Stokka tok de selv kontakt med forlaget for å oversette bøkene lenge før det ble kjent at det var Gyldendal som skulle gi dem ut.

Wiedlocha har tidligere oversatt bøkene til nobelprisvinner Olga Tokarczuks bøker. Agnes Banach vant kritikerprisen i 2012 for oversettelsen av Dagboken 1953–1958 av Witold Gombrowicz.