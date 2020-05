Vigdis Hjorth med ny bok i høst

Boken får tittelen Er mor død, og den vil være i salg fra 21. august, melder forlaget Cappelen Damm.

Vigdis Hjorth fikk mye oppmerksomhet for romanen Arv og miljø som utkom i 2016 og gikk rett inn i diskusjonen om virkelighetslitteratur. Boken, som er solgt for utgivelse i 22 land, ble tildelt Bokhandlerprisen, ble nominert til Nordisk råds litteraturpris, ble dramatisert for teater og toppet bestselgerlistene i en lang periode.

I den nye romanen, som utgis til høsten, er det mor-datter-problematikk som utforskes.

På spørsmål om hva den nye boken handler om, svarer Hjorth at vi møter karakteren Johanna, som er kunstner. Hun har tilbrakt de siste tre tiårene i USA sammen med mannen sin og deres sønn. Etter at mannen dør, vender Johanna tilbake til hjemlandet.

– Hva gjenstår av livet Johanna etterlot seg i Norge for flere tiår siden? Hva forventer hun å finne når hun kommer tilbake? Hvordan skal hun greie å bygge bro mellom fortid og nåtid?, sier Hjorth videre i pressemeldingen.