Abid Raja med ny stimuleringsordning til kulturlivet: Legger nye 900 millioner på bordet

Lanserer nye planer for å få aktivitet i kulturlivet.

Bjørge, Stein

19. aug. 2020

Saken oppdateres.

Kulturminister Abid Raja lanserte en ny stimuleringsordning for kulturlivet på en pressekonferanse onsdag formiddag. Ifølge Kulturdepartementet skal det settes av ytterligere 900 millioner frem til nyttår i tillegg til de 1,25 milliardene som allerede er bevilget.

– Stimuleringsordningen skal bidra til å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet, og gjelde for de samme gruppene som dagens kompensasjonsordning, sa Raja.

Stimuleringsordningen skal være på plass fra 1. oktober.

Målet med den nye ordningen er å få mer aktivitet i kulturlivet, ikke bare kompensere for arrangementer som ikke gjennomføres, forklarte ministeren.

– Samtidig trapper vi ned kompensasjonsordningen for dem som avlyser arrangementene helt, meddelte kulturministeren.

Fra 1. oktober vil den nåværende kompensasjonsordningen kun gjelde for avlyste arrangementer. Da vil arrangørene få kompensert 70 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Fra 1. november vil dette tallet være på 50 prosent.

Trenger støtte i lang tid

Alt tyder på at kulturlivet kommer til å trenge Rajas hjelp i land tid fremover. Helsemyndighetene har bedt landet forberede seg på at smittevernrestriksjoner vil fortsette lenge. Tidligere i sommer gjorde helseminister Bent Høie det klart at maksgrensen på 200 publikummere ikke ville bli økt i overskuelig fremtid.

Fakta Tidligere foreslåtte tiltak Kompensasjonsordningen for arrangementer: Ordningen må forlenges til nyttår og utbetales løpende. (NKA og Virke)

Staten baserer sine utbetalinger på antall solgte billetter speilet mot kapasiteten i salen. Selger man eksempelvis halvparten av de 200 billettene man har tillatelse til, vil man få støtte for halvfull sal. (Scenekvelder)

Staten pålegger arrangørene å måle interessen for et arrangement gjennom et billettsystem, som avgjør hvor mye støtte de får. (Grünfeld) Andre innspill: Staten øker makskapasiteten på profesjonelle arrangementer, gitt strenge smitteverntiltak. (Kulturrådet)

Staten lager et garantifond for avbrudd/avlysning av arrangementer ved nye koronautbrudd. (Virke)

Staten tilfører midler til produksjon av ny kunst, innovasjon og forretningsutvikling. (Virke, NKA)

Staten innfører aktiv permittering og lønnstilskudd. Ansatte kan gå tilbake fra Nav til jobb selv om bedriften ikke tjener penger som følge av smitteverntiltak. (Virke, NKA). Kilder: NKA, Virke, Leo Grünfeld, Scenekvelder, Kulturrådet Vis mer

Med lite billettsalg går ikke arrangementer rundt økonomisk uten regjeringenes kompensasjonsordning for arrangementer. Den er blitt utvidet flere ganger, nå sist frem til 1. september. Men manglende avklaringer på hva som ville skje videre har gjort det svært vanskelig å planlegge konserter frem i tid.

Musikalprodusentene i Scenekvelder, som setter opp Sound of Music og Chess, sa mandag at de fryktet de måtte si opp skuespillere om de ikke snart fikk beskjed.

Frem til nå har det vært satt av 1,25 milliarder til kompensasjonsordningen for arrangementer. Kulturlivet har også kunnet benytte seg av flere generelle ordninger, som for eksempel statlig støttet permittering og kontantstøtte for bedrifter.

Støtteordningene for kulturlivet har fått hard medfart for å være lite treffsikre og fleksible. En rapport som Menon Economics har laget for Kulturrådet konkluderte med at Regjeringen burde fokusert mer på å skape aktivitet, ikke bare kompensere tap.

Leo Grünfeld i Menon Economics har tidligere fortalt Aftenposten hva han mente Raja burde gjøre i stedet for kompensasjonsordningen for arrangementer.

– Jeg mener regjeringen isteden bør pålegge arrangørene å bruke en digital billettløsning som viser etterspørselen fra publikum, sa han til Aftenposten mandag.

Økonomen ser for seg at arrangører kan «selge» så mange billetter de klarer, men at bare 200 faktisk får dukke opp og må betale for seg. Utvelgelsen kan gjøres med lotteri eller førstemann-til-mølla-prinsippet. Hensikten med dette er å gi regjeringen et bilde av hvor mye penger arrangøren faktisk hadde tjent under normale omstendigheter, og samtidig hindre folk fra å utnytte ordningen.

– Vi må unngå at en arrangør leier Jordal Amfi for en konsert med «Cato Talentløs» og får kompensasjon for 15.000 publikummere, sa Grünfeld.