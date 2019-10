Åge Aleksandersen fylte 70 år i mars. Ti år før, ved forrige jubileum, sa han til Aftenposten at han følte alderen ga ham dårlig tid. Nå var han helt rolig. Hvorfor? Svaret lå i gjengen hans.

– Disse årene med Sambandet, siden vi startet opp igjen, er de fineste årene mine som musiker. Det er fordi det i Sambandet er sosialt fundament der vi tar vare på hverandre. Og vi er like alle andre, her er døden, her fødes det unger, her er det sykdom og noen er friske. Et lite samfunn med noen kvaliteter som blir fundamentet i det vi gjør musikalsk, sa Aleksandersen nå i mars.