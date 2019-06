I februar skrev Aftenposten at Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) hadde utsatt et IT-system til 35 millioner kroner. Eksperter mente prosjektet hadde høy risiko, og pekte på at ett av ti IT-prosjekter ikke lykkes.

Nå har Operaens samarbeid med IT-selskapet Experis Ciber fått verst tenkelig utfall. Onsdag gikk det ut en mail til alle ansatte om at Operaen har besluttet å heve kontrakten og kreve erstatning.