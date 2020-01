Januar har allerede vært en sterk seriemåned, og flere godbiter er på vei. The New Pope oppfølgeren til The Young Pope med Jude Law og John Malkovich kommer. Det samme gjør andre sesong av fjorårets store overraskelse, Sex Education.

I TVNorges nye humorserie Aldri voksen følger vi en vennegjeng fra ungdomstiden idet de selv får tenåringer i huset. Om litt kommer også den tiende sesongen av Curb Your Enthusiasm. HBO annonserte nettopp at tredje sesong av Westworld slippes i mars, og du kan korte ventetiden med Stephen King-serien The Outsider allerede nå.