I intervju-serien «Mitt Oslo» får du gode bytips fra kjente, og mer ukjente, mennesker som har et nært forhold til hovedstaden (se flere artikler nederst).

Siv Løvland er glad i Oslo. Hun er takknemlig for hjelpen hun har fått til å komme seg ut av et langt liv som tung rusmisbruker. Det har vært mange opp- og nedturer siden hun i 1990 kom til Oslo fra Kristiansand og ble langt inn på Vinderen Psykiatriske Klinikk for et langtidsopphold på 21 måneder.